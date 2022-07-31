شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتقدم على سيراميكا بهدف محمد صالح فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إيسترن كومبانى الشوط الأول متقدماً على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد صالح فى الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي

خط الوسط: أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد رمضان - محمد ناصر (مودي)

الهجوم: عماد ميهوب - فراس بن عيفية

البدلاء: وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد بوسكا - أحمد أبو بكر (موكشا)- أحمد تمساح- حسام حسن - خالد مصطفى- أحمد داهش - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - محمود نعيم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين

يجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - محمد توني - صالح جمعة - شريف دابو - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 27 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل 12 تعادل و8 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف التي سجلوها.