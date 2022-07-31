شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع المغرب 1 – 1 فى الشوط الأول بربع نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب الشباب مواليد 2003 مع نظيره المغربي بهدف لكل منهما فى الشوط الأول من اللقاء المقام حالياً ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق أسامة اليعقوبي، ونجح منتخب مصر للشباب فى إدراك التعادل عن طريق أحمد حواس فى الدقيقة 32.

وحقق المنتخب المغربي للشباب فوزا مثيرا على فلسطين فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، ليضرب موعداً مع الفراعنة فى ربع نهائي البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقى منتخب الشباب مع المغرب فى ربع النهائي، حيث حقق المنتخبان الفوز في مباراتهما، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي.