شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع سوريا والسعودية ولبنان فى كأس العرب للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس العرب للناشئين 2022 عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بالبطولة، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.

ويلعب الفراعنة الصغار، بقيادة مدربهم محمد وهبة، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، التى تضم منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تُقسم على 4 مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين خلال المعسكر مع نظيره السعودي، الأولي بعد غد الاثنين والثانية يوم 4 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.