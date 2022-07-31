شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سموحة يتعاقد مع جونيور أجاى لمدة 3 مواسم بعد رحيله من النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة التعاقد رسمياً مع النيجيري جونيور أجاى بعد فسخ تعاقده مع النصر الليبى، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبى.

ووقع أجاى على عقود انضمامه لسموحة وخضع للكشف الطبي قبل العودة مجددا إلى نيجيريا.

جونيور أجاى، صاحب الـ" 26 عاما"، خاض تجربة احتراف بالدورى الليبي بعد رحيله عن النادى الأهلى المصرى بالتراضى فى ديسمبر الماضى.

من جهته أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، ترحيبه بالصفقة، ضمن التعاقدات الأخيرة لدعم صفوف فريقه وتحقيق الاهداف التى وضعتها الإدارة للمنافسة على البطولات والمربع الذهبى للدورى.