شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن كازاخستان 21/39 فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على كازاخستان بنتيجة 21/39 فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا، ليضمن التأهل لدور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات اليد مع الهند فى العاشرة صباح الثلاثاء بعد الحصول على راحة من المباريات غدا، الاثنين، حيث التقى مع كرواتيا فى أول مشوار البطولة السبت.

وتستضيف مقدونيا الشمالية بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 فى الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2022.

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو الجارى، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر اقامتها فى مقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022 و يشارك فى بطولة العالم للناشئات القادمة 32