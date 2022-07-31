شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك السابق، من الانضمام لصفوف نادى اتحاد جدة السعودي، فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقي أن اللاعب المغربي دخل فى مفاوضات جادة مع مسئولي اتحاد جدة السعودى، واقتربا من الاتفاق على كافة تفاصيل عقده الجديد مع الاتحاد السعودى من أجل ارتداء قميصه فى الموسم المقبل بعد نجاح المفاوضات بين الناديين.

وأكد المصدر أن اتحاد جدة يجهز للإعلان عن التعاقد مع بن شرقي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على مدة العقد والقيمة المالية التى سيحصل عليه اللاعب مع الفريق السعودي.

وانضم بن شرقي للزمالك قبل ثلاثة مواسم قادما من الهلال السعودي وخاض تجربة ناجحة في الدوري المصري، قبل أن يختار إنهاء رحلته مع الفريق الأبيض وخوض تجربة ثانية في الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة ، حيث اعلن مسئولو القلعة البيضاء ان الفلوس ليست سبب عدم استكماله مشواره في الزمالك ولكن ظروف شخصية تتعلق باللاعب نفسه .