مباشر.. باريس سان جيرمان 0 - 0 نانت.. كأس السوبر الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار موقع الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان، على ملعب "بلومفيلد" في نهائي كأس السوبر الفرنسي لعام 2022.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما يخوض نانت اللقاء كونه بطل كأس فرنسا على حساب نيس.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية للمهاجم الدولي المصري بعد انتقاله إلى صفوف الفريق هذا الصيف على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي.

تشكيل الفريقين تشكيل باريس سان جيرمان: دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، راموس، كيمبيمبي، نونو مينديس، فيراتي، فيتينا، ميسي، نيمار، سارابيا.

تشكيل نانت: لافونت، أبياه، كاستيليتو، جيروتو، باليوس، كوكو، شيريفيلا، سيسوكو، بلاس، جيوساند، سيمون.

أحداث المباراة