خاص.. ضربة جديدة في صفوف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الخلفية بعد خروجه من مواجهة المقاولون العرب.

وكان عبد القادر غادر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في أول عشر دقائق بجانب صلاح محسن حيث تعرض الثنائي للإصابة.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" مساء الأحد، أن عبد القادر سيحتاج لفترة تتراوح بين أربعة أو خمسة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

في المقابل، كشف المصدر، أن صلاح محسن لم يخضع لأشعة إلا أن التقرير المبدئي هو تعرض اللاعب لشد في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي فقد أكثر من لاعب في الفترة الماضية للإصابات كان آخرهم عمرو السولية ومحمد شريف حيث سيغيب الثنائي حتى نهاية الموسم.

وفقد الأهلي نقطتين خلال مشواره في مسابقة دوري We المصري، بالتعادل السلبي مع المقاولون العرب، مساء أمس السبت، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ21.

وأصبح رصيد الأهلي 55 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك، لكن يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه فاركو مساء الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.