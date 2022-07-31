كريستيانو رونالدو يشارك في تعادل مانشستر يونايتد أمام رايو فاليكانو وديًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل خلال المباراة الودية أمام نظيره لفريق رايو فاليكانو الإسباني بنتيجة 1-1، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم المقبل.

وتقدم اللاعب الفارو جارسيا لفريق رايو فاليكانو الإسباني بالهدف الأول لفريق في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل اللاعب البديل أماد ديالو لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 48.

وخرج رونالدو مع بداية الشوط الثاني ودخل بدلا منه أماد تراوري صاحب الهدف الوحيد لفريق مانشستر يونايتد في اللقاء.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباريات التحضيرية لفريقه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وغاب رونالدو عن 5 مباريات ودية لفريق مانشستر يويايتد كانت جميها في شهر يوليو الجاري، قبل أن ينضم لمعسكر الفريق في إنجلترا، قبل مواجهة رايو فاليكانو.

وفي وقت سابق، فاز مانشستر يونايتد على نظيره ميلبورن فيكتوري الاسترالي بنتيجة 4-1، أعقبها فوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

وتعادل مانشستر يونايتد في مباراته الثالثة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-2، وفي المباراة الرابعة خسر أمام أتليتكو مدريد بهدف دون رد.