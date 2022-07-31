اجتماع بين مجلس الأهلي وشركة الكرة.. ومصراوي يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة النادي لكرة القدم، من أجل التنسيق بخصوص العديد من الأمور، في مقدمتها مناقشة حقوق البث التي طلبت شركة النادي للإنتاج الإعلامي الحصول عليها وتسويقها بهدف تحقيق عائد مالي كبير.

وذكر مصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد أن الاجتماع سيشهد أيضًا تحديد الموعد الذي سوف تتسلم فيه شركة الكرة إدارة الأمور، وإن كان الاتجاه أن تتم عملية التسليم خلال الأسابيع المقبلة.

وكان مصدر بالأهلي قال في تصريحات لمصراوي في وقت سابق إن شركة الكرة حصلت على عرض لرعاية الفريق للأربع سنوات المقبلة يقترب من ضعف قيمة عقد الرعاية الحالي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الملف قارب على الانتهاء وبات التوصل إلى نقطة اتفاق مسألة وقت.

وشركة الأهلي لكرة القدم هي شركة مساهمة مصرية، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

وتختص الشركة بتسويق ما يرتبط بقطاع الكرة من: حقوق البث، حقوق الرعاية، السلع والمنتجات المرخصة، منتجات برامج التسويق التعاوني، الإعلانات والتصديق على المنتجات، انتقالات وإعارات اللاعبين، مبيعات الإعلام الجديد، البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية، الأكاديميات، المعسكرات، المباريات.

ويضم الهيكل التنفيذي لشركة الكرة كل من: ياسين منصور رئيسا ومصطفي مراد فهمي نائبا وعمرو شاهين مديرا تنفيذيا وعلاء عبدالصادق عضوا بمجلس الإدارة وحسام غالي منسقا عاما ما بين الشركة ، وأمير توفيق مديرا للتعاقدات وسارة الجزار مديرا للتسويق.