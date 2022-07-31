قرعة كأس العرب للناشئين.. مصر مع السعودية ولبنان وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم الأحد قرعة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، والتي ستقام خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل بالجزائر، بمشاركة المنتخب المصري.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة المجموعة الرابعة مع كلا من السعودية ولبنان وسوريا.

ويقود المنتخب المصري للناشئين محمد وهبة مديرًا فنيًا، ومؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، وعصام عبده مدربًا، ويوسف طاهر مدرب حراس مرمى، والدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وجاءت مستويات المنتخبات قبل القرعة كالتالي:

المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا