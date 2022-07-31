نائب رئيس المصري يكشف لمصراوي موقف النادي بعد انتقال مدافعه للريان القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

كشف عاطف مبروك، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، موقف النادي بعد أن فسخ ياسر حمد، مدافع الفريق، عقده مع النادي من طرف واحد وانتقل إلى الريان القطري.

وانتقل صاحب الـ24 عامًا إلى الريان القطري اليوم الأحد في صفقة انتقال حر بعدما قرر فسخ عقده مع النادي المصري من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وانضم الدولي الفلسطيني إلى نادي المصري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ليشارك في 16 مباراة بجميع المسابقات، ويسجل 3 أهداف.

وقال عاطف مبروك، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم، "ياسر حمد فسخ عقده من طرف واحد، بعد انقطاعه عن التدريبات، وأرسلنا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده منذ فترة، ولا أعلم مدى قانونية انتقاله إلى الريان القطري".

وأضاف "الفيفا لم يخطرنا أو ينذرنا بأن اللاعب تقدم بشكوى ضدنا بسبب المستحقات، كما أن اللاعب نفسه لم يخطرنا باللجوء إلى الفيفا، هو تغيب فجأة وأغلق هاتفه، ولم يكن موجودًا حتى لتسليمه مستحقاته".

وتابع نائب رئيس المصري "ياسر حمد له مستحقات بقيمة 16 ألف دولار مقسمة على 3 أقساط، المبلغ ليس كبيرًا، وأعتقد أن اللاعب كان يخطط للانتقال إلى نادٍ آخر بهذه الطريقة".

واختتم تصريحاته قائلا "لم يكن أحد يعرف ياسر حمد قبل انتقاله إلى المصري، المصري هو من أظهره للجميع، حتى الريان القطري عرف اللاعب من خلال لعبه معنا، حيث كان أساسيا مع الفريق، والدوري المصري لديه شعبية كبيرة في الوطن العربي".