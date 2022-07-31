قطر يعلن التعاقد مع بانون رسميًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي قطر القطري التعاقد رسميًا مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي قطر عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فإن صاحب الـ28 عامًا وقع حتى عام 2024.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن قيمة الصفقة تقدر بـ2.5 مليون دولار إلى جانب تنازل اللاعب على مستحقاته.

وكان بانون انتقل إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي بقيمة تصل لمليون ونصف دولار.

واستطاع بانون أن يحقق مع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين وبروزنية كأس العالم للأندية وكأس مصر.

جدير بالذكر أن بانون غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ ستة شهور تقريبًا لتعرضه لمضاعفات فيروس كورونا، ليشارك في 12 مباراة فقط.

السلطان بدر بانون قطراوي