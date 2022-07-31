وكيل ميكالي لمصراوي: هناك أخبار سعيدة بخصوص تدريب المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كايو ميكالي وكيل أعمال روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيلي الأولمبي، أن هناك أخبار سعيدة سوف يتم الإعلان عنها قريبا فيما يتعلق بتدريب منتخب مصر الأولمبي.

وقال ميكالي في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء اليوم الأحد: "نحن على ثقة من أن ميكالي من الممكن أن يصبح المدير الفني القادم للمنتخب المصري الأولمبي".

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة في وقت سابق، بتصريحاته لمصراوي إن "ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي وننتظر موافقته"

وتابع وكيل أعمال المدرب البرازيلي: "يجب أن يكون هناك أخبار سعيد (رسمية) خلال وقت قريب".

وأضاف: "نحن نقترب للغاية من التوصل إلى إتفاق رسمي، هذا كل ما يمكن أن أعلن عنه اليوم".

استطاع ميكالي في مسيرته مع المنتخب البرازيلي، أن يحقق الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد دي جانيرو 2016.