جاريدو يكشف مصير مفاوضاته مع اتحاد الكرة لقيادة المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق، فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة المصري، من أجل تولي قيادة المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة دخل في مفاوضات متقدمة مع جاريدو خلال الفترة الماضية من أجل قيادة تدريب المنتخب الأولمبي، قبل أن يستبعده مسؤولو الجبلاية من دائرة المرشحين.

ويتفاوض اتحاد الكرة في الوقت الحالي مع روجيرو ميكالي المدرب السابق لمنتخب البرازيل الأولمبي، ومدرب آخر كان يقود أحد المنتخبات الأربعة الأوائل في أولمبياد طوكيو الماضية.

وقال جاريدو، في بيان رسمي أرسله لوسائل الإعلام المصرية، وحصل "الخليج 365" على نسخة منه، اليوم الأحد "لم أرغب طوال الفترة الماضية في الحديث عن مفاوضاتي مع اتحاد الكرة، الآن يمكنني القول إني سعيد دائمًا للعمل في مصر، لكن للأسف لم تكتمل المفاوضات".

وأضاف "شكرًا لمسؤولي اتحاد الكرة على تفكيرهم في الحصول على خدماتي، وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل".