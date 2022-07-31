رسميًا.. مدافع المصري ينتقل للريان القطري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الأحد، تعاقده مع الدولي الفلسطيني ياسر حمد، مدافع المصري البورسعيدي.

وجاء إعلان النادي القطري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وانتقل صاحب الـ24 عامًا إلى نادي الريان القطري في صفقة انتقال حر بعدما قرر فسخ عقده مع النادي المصري من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وانضم الدولي الفلسطيني إلى نادي المصري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ليشارك في 16 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل ثلاثة أهداف.

ويمتلك ياسر حمد 21 مباراة دولية رفقة المنتخب الفلسطيني، ليحرز اللاعب خمسة أهداف دولية.

ياسر حمد رياني ❤️