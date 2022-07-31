منتخبنا الوطني يخسر بركلات الترجيح أمام نظيرة السعودي في ربع نهائي كأس العرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيرة السعودي للشباب في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما، بركلات الترجيح (3-1)، وعلى اثرها تأهل المنتخب السعودي الى نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

جاء الشوط الأول باهتا، ولم ينجح أي منتخب في فرض أسلوب لعبه، وغابت الهجمات عن أغلب فترات المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، رمى المنتخب السعودي بثقله نحو الهجوم، وأنقذ بسام فريد حارس اليمن منتخبه من هدف محقق بالدقيقة 62، بعد أن أبعد قذيقة مصعب الجوير.

ولم ينجح أي منتخب في خطف الفوز خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة، ليحتكما لركلات الترجيح، التي حسمها الأخضر السعودي "3-1".

جدير بالذكر أن المنتخب الفلسطيني كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد أن تخطى عقبة الأردن بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).



المصدر: كورة