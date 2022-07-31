شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للخماسي: ميدالية الجندى ليست مفاجأة ومصر مليئة بالمواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، عن متابعته للثنائى أحمد ومحمد الجندى منذ بدايتهما، وأنه توقع لهما الوصول إلى أبعد نقطة فى عالم الخماسي.

وتوج محمد الجندي نجم المنتخب الوطني بالميدالية الفضية لفردى الرجال من بطولة العالم للكبار التى تستضيفها مصر وتختتم منافساتها اليوم.

وقال "شورمان"، فى تصريحاته عقب نهاية مراسم التتويج، "ميدالية جديدة لمصر البلد المنظم لكن فى منافسات الفردى، لم أفاجأ بها نظرا لمعرفتى بالشقيقين أحمد ومحمد منذ أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 وكنت على يقين بقدرتهما على تحقيق هذه النجاحات".

وأضاف كلاوس شورمان، "أنا على تواصل دائم مع الثنائي، وعودة أحمد بهذه الصورة عقب العودة من الإصابة أمر رائع، المنتخبات المصرية فى جميع الأعمار تقدم مستويات ممتازة ويوجد العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة وسيحققون الميداليات فى البطولات القادمة ".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، "النظام الجديد أثبت نجاحه خلال البطولات الماضية، ولا يوجد تغيير فى أيام جدول البطولات وستكون كما هى، البداية مع التتابع ثم الفردى ثم التتابع المختلط".

واختتم شورمان قائلا، "حتى الآن لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للرياضة الجديدة التي ستحل مكان الفروسية، وسيكون القرار النهائي فى نوفمبر المقبل، موعد انعقاد كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي".

يذكر أن البريطاني جوزيف شونج توج بذهبية فردي الرجال عقب حصده لـ 1514 نقطة ، فيما حصد الميدالية البرونزية المجري بلازيس زيب بعد حصده لـ 1507 نقطة، وجاء أحمد الجندي في المرتبة الخامسة.