شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي يختار قائمة مصر لمواجهة غانا الفاصلة في تصفيات أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مديره الفني مصطفى لطفى تدريباته، استعدادًا لمواجهة غانا، في السابع من أغسطس المقبل، في إياب مواجهة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم موزمبيق 2022.

والتقى المنتخبان في ذهاب الجولة ذاتها، في العاصمة الغانية أكرا، وانتهت المواجهة بفوز أصحاب الأرض بستة أهداف مقابل خمسة.

وحرص الجهاز الفنى على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الذهاب، وحرمتهم من تحقيق الفوز على المنتخب الغاني، وعلاجها لتجنب الوقوع فيها مجددًا خلال مواجهة الإياب التي ستقام على أحد شواطئ الأسكندرية.

ويعكف مصطفى المدير الفنى للمنتخب ومعاونه أحمد أبوسريع المدرب العام على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، والذى يضمن تحقيق نتيجة جيدة تساعد فى تأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، كما يقوم الجهاز الفني بوضع الرتوش النهائية لخطة المباراة، خاصة بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف فى أداء المنافس.

وحرص المدير الفنى لمنتخب مصر على مشاهدة لاعبيه للمباراة الأخيرة أمام المنتخب الغاني، وشرح طريقة اللعب التى يعتمد عليها المنافس، وكشف كافة الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة وكيفية السيطرة على العناصر المتميزة في الفريق.

واختار مدرب المنتخب قائمة لاعبين تضم 20 لاعبًا هم: مصطفي سمير، حسان محمد، مصطفى أحمد، حسام سلامة، هيثم عاطف، أحمد الشحات، عبدالرحمن حسن، مصطفى على، محمد عبدالنبى، محمد السيد، اسلام أحمد، يوسف مرتضى، أحمد ناصر، كريم شحاته، اسماعيل بهجت، ابراهيم حسن، رجب برعى، أحمد حمدى وكريم سيد.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدرباً لحراس المرمى، محمد منجي المدير الإدارى وإسلام شاكر مسؤول المهمات.