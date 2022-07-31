شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مباراة ودية تنقل كشرى من الدخان إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد كشرى أحد لاعبى النادى الأهلى فى فترة التسعينيات، انضم إلى الفريق الأحمر قادما من الشرقية للدخان بعد رحيله عن المقاولون العرب. بدأ كشرى مشواره مع الساحرة المستديرة فى المقاولون العرب عام 1986، واستمر معهم 7 سنوات، حتى تم الاستغناء عنه من جانب إدارة المقاولون.

بعد الرحيل من المقاولون انتقل إلى الشرقية للدخان وتألق معهم ولفت الأنظار حتى طلب المقاولون عوته مرة أخرى، لكنه رفض.

طلب حمادة صدقى، المدير الفني للطيران وقتها، من كشرى أن يخوض مباراة ودية مع الفريق أمام الأهلى، فوافق كشرى وتألق ولفت الأنظار فى تلك المباراة حتى طلب الأهلى التعاقد معه.

ويرجع اسم كشرى إلى عائلة اللاعب نفسه وليست للجماهير أو النقاد، حيث كشف فى عدة حوارات سابقة أن السر فى تسميته بـ"كشرى" أن هذا اللقب يرجع إلى جد جده، الاسم الرابع له كان يطلقون عليه اسم كشرى لارتباط هذه الكلمة بأمر خاص بالجد، كما أن كلمة "كشرى" ليس لها علاقة بالأكلة المصرية المعروفة، خاصة أن هذا اللقب ملاصق لعدد كبير من أبناء العائلة مثل شقيقه وعمه وغيرهم من العائلة بسبب جد الجد.