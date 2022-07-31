شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية تتواصل فى الجبهة اليمنى بالأهلي بين هانى وكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية فى النادي الأهلي، وتحديداً فى مركز الظهير الأيمن، فقد شهدت المباريات الماضية غياب محمد هاني وكريم فؤاد للإيقاف.

فى مباراة المقاولون العرب أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري غاب محمد هاني للإيقاف، وشارك كريم فؤاد أساسياً فى مباراة المقاولون لكن محمد هاني سيعود لقيادة الجبهة اليُمنى للأهلي فى مباراة فاركو الأربعاء المقبل بالجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة سيغيب عنها كريم فؤاد للإيقاف.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مباريات قوية الفترة المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز، ويترقب جمهور الأحمر مباريات الفريق فى عمر المسابقة لتحديد مصيره فى الصراع على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى بطولة الدوري الممتاز:

الأهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.