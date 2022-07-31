أزمة الأهلي وبيراميدز.. من يشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا؟.. والكاف يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه منح الاتحادات الوطنية حق تحديد معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لموسم (2022 - 2023)، وذلك في خطاب رسمي أرسل بتاريخ 19 يونيو الماضي.

وكان "الكاف" قد كشف عن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة حتى 31 يوليو 2022، حيث كان اتحاد الكرة حدد في وقت سابق الأندية المشاركة في البطولات القارية سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، مشاركة الزمالك والأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الكونفدرالية.

وأعلن نادي بيراميدز عن رفضه قرار اتحاد الكرة، حيث طالب بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول في لجنة الأندية ومسابقات الكاف قوله إن الاتحاد الإفريقي حدد في خطابه أنه له الحق الكاملة في الموافقة على معايير الاتحادات الوطنية أو رفضها في حال إذا كان الدوري المحلي لم يكتمل أو ينتهي لموسم (2021 - 2022).

ووفقًا لخطاب "كاف" للاتحادات الوطنية، فإن هناك عدة شروط للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهي كالتالي:

أولاً: الاتحادات التي لم تكمل موسم 2021/2022 لكنها وضعت معايير لتصنيف الفرق ووضع ترتيب في المنافسات الوطنية 2021-2022 ، تشارك هذه الفرق في موسم دوري أبطال أفريقيا وهيّ فرق متأهلة من الدوري الوطني لموسم 2021-2022 ووفقًا لمعايير الاشتباك المذكورة في المادتين 2 و 3 الفصل 4 من لوائح دوري الأبطال.

ثانياً: الاتحادات التي لم تستطع إستكمال موسم 2021 -2022 وأعتبرت هذا الموسم بالكامل تم إلغاؤه وعدم احتسابه، الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل هي نفسها الفرق التي تأهلت من الاتحاد المذكور في آخر مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021 - 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار حصة كل اتحاد وطني حسب ترتيبه.

ثالثاً: الاتحادات التي لم تنته بعد من نهاية مسابقاتها بحلول وقت المشاركة وإرسال أسماء الأندية، سيتم طلب اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثلهم أو (ممثليهم) وللكاف الحق إما الموافقة على المعايير المختارة أو رفضها.

ورداً على سؤال حول إمكانية إعتماد الترتيب الحالي للدوري المصري بتاريخ 31 يوليو كآخر موعد يغلق فيه تسجيل أسماء الأندية، قال المصدر إن هذا ليس معياراً للمشاركة طالما الدوري المحلي لم ينتهي، كاف أما أن يعتمد معايير إتحاد الكرة المصري أو يرفضها ويطلب تطبيق المعيار الثاني بإرسال أسماء الأندية المشاركة في الموسم الماضي دون الإخلال بحصة الإتحاد الوطني في المشاركات للمسابقات الأفريقية للأندية أو أن يضع حل مؤقت بالانتظار لحين نهاية المسابقة المحلية في 30 أغسطس لمعرفة الترتيب النهائي ، خاصة بعد تأجيل الأدوار التمهيدية لمنتصف سبتمبر والأدوار الأولي للمسابقات إلي منتصف أكتوبر وعدم تحديد موعد رسمي حتي الآن بموعد قرعة الأدوار التمهيدية لكلا البطولتين دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي بيراميدز تمسكه بالمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد ضمانه إنهائه في المركز الثاني خلال شهر يوليو الجاري.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن إدارة النادي متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وأضاف المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، مؤكداً أن النادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته.

وشدد هاني سعيد على أن اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للكاف، وإلا فإن النادي كل الخيارات متاحة أمامه للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.