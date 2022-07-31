شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الريان القطرى يعلن رسميا تعاقده مع الفلسطينى ياسر حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الريان القطري تعاقده بشكل رسمى مع الفلسطيني ياسر حمد، مدافع النادي المصري ومنتخب فلسطين، فى الميركاتو الصيفي الجارى، على الرغم من امتداد عقد اللاعب مع النادي المصري لموسمين ونصف الموسم الجارى.

وكان ”الخليج 365” قد كشف الخميس الماضى عن اقترب الريان القطرى من ضم ياسر حمد بعدما دخل النادي القطرى فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب الذى رحّب بالانتقال للريان، خاصة فى ظل توتر علاقته بالنادي البورسعيدى.

وسبق وحذف الفلسطيني ياسر حمد عبارة "لاعب النادي المصري" من بياناته الشخصية على حسابه عبر موقع إنستجرام، بعد تفاقم أزمته مع النادى البورسعيدى الفترة الأخيرة.

ووقع المصري غرامة مادية على اللاعب الفلسطيني بعد تغيّبه عن التدريبات دون إنذار وإغلاق هاتفه، طبقاً للائحة الداخلية للفريق، كما أخطر النادى المصرى كلاً من الاتحادين المصرى والفلسطيني لكرة القدم، بتغيب اللاعب عن التدريبات وتوقيع عقوبة عليه.

واستقر مسؤولو المصري على تقديم شكوى للفيفا ضد ياسر حمد، بعدما انقطع اللاعب الفلسطيني عن تدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة بالدورى، والتى فاز خلالها المصري بهدفين نظيفين، اعتراضاً على عدم تسلمه مستحقاته حتى نهاية يونيو الماضي.

وأكد مصدر داخل إدارة المصرى أن اللاعب أرسل شكوى للنادى بصرف مستحقاته قبل يوم 29 يونيو، إلا أنه عاد إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم آسيا، وشارك فى مباراة المقاصة، وأغلق هاتفه عقب المباراة حتي يوم 30 يونيو وانقطع عن التدريبات.

وأضاف المصدر، أن النادي المصري كان قد أودع للاعب مستحقاته قبل يوم 29 يونيو الماضي، وأبلغ جميع الجهات المسئولة عن الأمر رسميا، وأبلغ بعدم القدرة على الوصول إلى اللاعب، وأنه يتمرد من أجل فسخ العقد من طرف واحد.