شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة إصابات الأهلي قبل مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إصابات كثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما خسر جهود عدد كبير من لاعبيه للإصابات، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الأربعاء المقبل فى الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه فى التتويج بالدورى.

وتضم قائمة المٌصابين فى الأهلي كلاً من: أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.

أما عمرو السولية فيعاني من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، كما يشكو محمد شريف من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وهي نفس إصابة طاهر محمد طاهر ويحتاج الأخير فترة علاج تصل لـ 3 أسابيع.

وبالنسبة للجنوب أفريقي بيرسي تاو فقد شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد تماثله للشفاء من للإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية، ويترقب اللاعب الظهور مع الفريق بشكل رسمي فى المباريات المقبلة.

وفيما يتعلق بمحمد عبد المنعم، فاشتكى من إجهاد فى العضلة الأمامية فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى، ورغم مشاركته فى التدريبات الجماعية إلا أنه خرج من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وزادت إصابات الأهلي فى مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري المصري، بعدما غادر الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن المباراة فى الدقائق الأولى من اللقاء.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن أحمد عبد القادر اشتكى من آلام مباغتة فى العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بعد عدة دقائق من انطلاق مباراة المقاولون، كما شعر صلاح محسن بعدم ارتياح وآلام فى العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله خلال مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبي.