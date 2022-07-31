شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محترفين ذخيرة فراعنة اليد يبحثون عن المجد فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح منتخب مصر لكرة اليد يمتلك ذخيرة من المحترفين فى الدوريات الأوربية بعد انضمام يحيى الدرع وشقيقه سيف الدرع إلى قائمة المحترفين مؤخرا، وصارت زيادة المحترفين قوة يتسلح بها الفراعنة خلال المرحلة المقبلة قبل خوض منافسات بطولة العالم فى بولندا والسويد 2023.

وتضم قائمة محترفى الفراعنة كلا من، محمد سند وأحمد هشام دودو فى صفوف نيم الفرنسى، ويحيى الدرع ويحيى خالد فى صفوف فيزبريم المجرى، وعلى زين ومحمد ممدوح هاشم فى صفوف دينامو بوخارست الروماني، وسيف الدرع فى صفوف ليموجيه الفرنسى، ومحمد على المنتقل حديثا لصفوف سنيفين الإسباني.

ونجح على زين فى خطف الأنظار فى رحلته الاحترافية بصفوف برشلونة الإسباني الذى توج معه مؤخرا بلقب دورى أبطال أوروبا.

على زين نجم يمتلك مهارات فنيه تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات فى عالم الاحتراف الخارجى بكرة اليد، خاصة فى ظل الخبرات التى وصل إليها اللاعب.

وانتقل على زين نجم كرة اليد المصرية إلى نادي دينامو بوخارست الروماني حتي عام 2024، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

فيما حصد محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، على جائزة أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى للعبة هذا الموسم.

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات قوية اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الآخر.

كما أن يحيى خالد اللاعب المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى نجح هذا الموسم فى التواجد ضمن المربع الذهبى لبطولة دورى أبطال أوروبا لا سيما وأنه تم تكريمه مسبقا خلال الاجتماع السنوى لرابطة الجالية المصرية بالمجر كونه أحد النماذج المصرية الناجحة بالمجر، حيث يحظي بشعبية وتقدير واسع في مختلف الأوساط المجرية.