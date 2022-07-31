شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الزمالك وينتظر قرار جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الاول بنادي بيراميدز للشفاء، من الإصابة التي تعرض لها حيث كان يعاني اللاعب من آلام فى عضلات البطن، وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه التي أقيمت أمس السبت.

وأصبح إبراهيم عادل جاهزًا من الناحية الطبية لتدعيم بيراميدز في مواجهة الزمالك المقرر لها فى التاسعة مساء غدًا الاثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

وينتظر إبراهيم عادل قرار اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق بالدخول في قائمة مواجهة الزمالك أم سيفضل استبعاده خوفًا من تجدد الإصابة، وهو ما سيحدده الجهاز الفني عقب تدريب اليوم.

وكان تاكيس جونياس حرص علي مشاهدة مواجهة الزمالك وفيوتشر الأخيرة حتي يتمكن من رسم خطة مباراة الغد، لاسيما وان تاكيس جونياس منح لاعبي تعليمات بمراقبة مفاتيح لعب الزمالك رقابة لصيقة لتقليل خطورتهم.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.