شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية أمام فاركو الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى التتويج ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري

ويلتقي الأهلي مع فاركو فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وفاركو مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري، وسيلعب المارد الأحمر الأربعاء المقبل فى الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى بطولة الدوري الممتاز:

الأهلى وفاركو.. 9 مساء الأربعاء 3 أغسطس باستاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.