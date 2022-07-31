شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها رفض فيتوريا مواجهة بلجيكا ودياً فى سبتمبر، والأهلى يستعيد محمد هانى أمام فاركو، والزمالك ينهى صفقة مهدى مبارك.

فيتوريا يرفض مواجهة منتخب بلجيكا ودياً فى سبتمبر المقبل

رفض البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، عرضاً لمواجهة منتخب بلجيكا وديا خلال فترة التوقف فى شهر سبتمبر المقبل، مفضلاً مواجهة منتخبات عربية أو أفريقية خلال هذا التوقف.

يستعيد فريق الأهلى جهود محمد هانى الظهير الأيمن للفريق في مباراته المقبلة أمام فاركو بعد انتهاء إيقافه حيث غاب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالي ضمن المرشحين لمنصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية ينتظر رد المدير الفنى على العرض المقدم إليه.

منتخب الشباب يواجه المغرب فى ربع نهائي كأس العرب اليوم

يلتقى منتخب الشباب مواليد 2003 مع نظيره المغربي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية. وحقق المنتخب المغربي للشباب فوزا مثيرا على فلسطين فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، ليضرب موعداً مع الفراعنة فى ربع نهائي البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

رحلت صباح اليوم، الأحد، والدة محمد حمص، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ومن المقرر أن تشيع الجنازة ظهر اليوم بمسجد الجمعية الشرعية، على أن يقام العزاء فى شارع طنطا والمدارس.