شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: ننسق مع جهاز المقاولون لتصعيد مجموعة من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، أن هناك تنسيقاً مع الجهاز الفني للفريق الأول بالنادى، برئاسة محمد عودة، تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، لتصعيد مجموعة مميزة من الناشئين لتدعيم صفوف الفريق الأول الفترة المقبلة، بعدما قدم أبناء القطاع مردوداً جيداً الفترات الماضية مع النادى، خاصة أحمد الكوهي ويوسف الجوهري وعبد الرحمن جبنة.

وأضاف رضوان، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون يتجه لمنح فرصة كبيرة لأبنائه الفترة المقبلة، خاصة مع المبالغة فى ارتفاع أسعار اللاعبين، مشدداً على أن وضع الفريق الحالي فى جدول الترتيب هو الذى حال دون وجود عدد أكبر من الناشئين في الفترة الحالية لصعوبة المرحلة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر السبت المقبل، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون لعرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.