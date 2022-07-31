شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تسجيل لاعبى الأهلى والزمالك فى اتحاد السلة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد كرة السلة موعد تسجيل لاعبى أندية الدورى فى سجلات الاتحاد للموسم الجديد، والتى تستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

ووفقا لجدول أيام التسجيل التى أعلنها مسئولو اتحاد السلة، يسجل الأهلى لاعبيه للموسم الجديد السبت 6 أغسطس، والزمالك 7 أغسطس ومعه مصر للتأمين.

بينما يسجل الاتحاد لاعبيه 10 أغسطس، وسبورتنج 9 أغسطس، أما سموحة فيسجل 8 من نفس الشهر.

ويحق للزهور تسجيل لاعبيه اليوم، الأحد، ومعه أندية 6 أكتوبر ومدينة نصر، بينما يسجل الطيران والصيد والشمس غدا، وبعد غد الثلاثاء لتسجيل لاعبى هليوبوليس، والبنك الأهلى وأندية الممتاز "ب".