شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يكشف سبب غياب بيرسى تاو عن مباريات الأهلى رغم العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، سبب غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق عن المباريات الأخيرة، رغم تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة، لعدم الجاهزين الفنية.

وشارك بيرسي تاو فى تدريبات الأهلي الجماعية على مدار الأيام الماضية، لكنه مازال خارج حسابات الجهاز الفنى، ويخرج من قائمة المباريات بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وأوضح ريكاردو سواريز أن اللاعب الجنوب أفريقي لم يصل بعد للمستوى الذى يؤهله للمشاركة فى المباريات، لذا مازال يتم تجهيز اللاعب للظهور الرسمي فى المباريات.

وقال المدرب البرتغالي الذى تولّى المسئولية مؤخراً، إن الأهلي يمر بمرحلة صعبة نتيجة الغيابات المُتتالية بسبب الإصابات والإيقافات، بجانب أزمة التوفيق التى ظهرت بوضوح فى مباراة المقاولون العرب.

وقال المدير الفني، إن الفريق واجه ظروفا صعبة للغاية خلال مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بدون أهداف في الدوري. وأضاف، لا أتحدث عن أعذار ولكن الأهلي خاض عددا كبيرا جدا من المباريات في فترة قصيرة للغاية، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم، وزادت الأمور تعقيدا بقرارات طاقم التحكيم.