شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وبيراميدز فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة الغد التى تجمع الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر الدورى العام.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى؟

ج: تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي.

س: ماذا كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وبيراميدز؟

ج: كانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

س: ما موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى؟

ج: يدخل نادي الزمالك مباراة بيراميدز متربعاً على عرش مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز فى 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

س: ما هى نتائج الفريقين قبل مواجهة الغد؟

ج: يتسلح نادى الزمالك بمعنويات مرتفعة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث حقق الزمالك 6 انتصارات متتالية مؤخراً فى مسابقة الدوري العام، بينما حقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية الفترة الأخيرة.

س: من يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيميا؟

ج: أسند اتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى حكم يوناني هو سيديروبولوس أناستاسيوس حكم ساحة، ويعاونه كا من كوستراس بوليكرونيس، مساعد أول، وديمترياديس لازاروس، مساعد ثاني، ديامانتوبولوس أريستوتيليس، حكم رابع، إيفانجيلو أنجيلوس، حكم فيديو، مانوتشوس إيفانجيلوس، مساعد حكم فيديو.