شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار المصرية يارا عاطف ضمن حكام كأس العالم للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المساعد الدولي يارا عاطف ضمن الحكام المشاركين فى إدارة مباريات كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا.

ويعد اختيار المصرية يارا عاطف للتواجد في كأس العالم للناشئات استمرارًا لمسيرتها المتميزة، حيث ظهرت فى أكثر من منافسة دولية كبرى مؤخرًا، أبرزها كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2023.

وتستضيف الهند كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، في الفترة بين 11 و30 أكتوبر المقبل، ويشارك في البطولة 16 منتخبًا بينها ثلاثة منتخبات أفريقية، هي نيجيريا، المغرب وتنزانيا.

فيما اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم المصري محمود ناجي ومواطنه الحكم المساعد هاني عبد الفتاح، ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العرب للناشئين.

وتحتضن الأراضي الجزائرية منافسات كأس العرب للناشئين، التي يشارك بها المنتخب المصري "مواليد 2006" بقيادة مديره الفني محمد وهبة، وتنطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد سحب قرعة منافسات كأس العرب للناشئين، التي يشارك بها 16 منتخبًا، في مدينة أبها السعودية، على هامش استضافة كأس العرب للشباب، التي تستمر منافساتها حتى يوم 5 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية.