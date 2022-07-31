شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرفض مواجهة منتخب بلجيكا ودياً فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، عرضاً لمواجهة منتخب بلجيكا وديا خلال فترة التوقف فى شهر سبتمبر المقبل، مفضلاً مواجهة منتخبات عربية أو أفريقية خلال هذا التوقف.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وأكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب المصرى، موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة بعد غد الثلاثاء.