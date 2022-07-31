بعد بيان بيراميدز.. كاف يحدد موقفه من الأندية المشاركة قاريَا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في لجنة الأندية ومسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن "كاف" منح الاتحادات الوطنية حق تحديد معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لموسم (2022 - 2023)، وذلك في خطاب رسمي أرسل بتاريخ 19 يونيو الماضي.

خطاب "كاف" كشف عن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة حتى 31 يوليو 2022، حيث كان اتحاد الكرة حدد في وقت سابق الأندية المشاركة في البطولات القارية سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي مشاركة الزمالك والأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الكونفدرالية.

وأعلن نادي بيراميدز عن رفضه قرار اتحاد الكرة، حيث طالب بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن "كاف" حدد في خطابه أنه له الحق الكاملة في الموافقة على معايير الاتحادات الوطنية أو رفضها في حال إذا كان الدوري المحلي لم يكتمل أو ينتهي لموسم (2021 - 2022).

ووفقًا لخطاب "كاف" للاتحادات الوطنية، فإن هناك عدة شروط للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهيّ كالتالي:

أولاً: الاتحادات التي لم تكمل موسم 2021/2022 لكنها وضعت معايير لتصنيف الفرق ووضع ترتيب في المنافسات الوطنية 2021-2022 ، تشارك هذه الفرق في موسم دوري أبطال أفريقيا وهيّ فرق متأهلة من الدوري الوطني لموسم 2021-2022 ووفقًا لمعايير الاشتباك المذكورة في المادتين 2 و 3 الفصل 4 من لوائح دوري الأبطال.

ثانياً: الاتحادات التي لم تستطع إستكمال موسم 2021 -2022 وأعتبرت هذا الموسم بالكامل تم إلغاؤه وعدم احتسابه، الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل هي نفسها الفرق التي تأهلت من الاتحاد المذكور في آخر مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021 - 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار حصة كل اتحاد وطني حسب ترتيبه.

ثالثاً: الاتحادات التي لم تنته بعد من نهاية مسابقاتها بحلول وقت المشاركة وإرسال أسماء الأندية، سيتم طلب اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثلهم أو (ممثليهم) وللكاف الحق إما الموافقة على المعايير المختارة أو رفضها.

وبسؤال المصدر عن هل من الممكن إعتماد الترتيب الحالي للدوري المصري بتاريخ 31 يوليو كآخر موعد يغلق فيه تسجيل أسماء الأندية؟

قال المصدر هذا ليس معياراً للمشاركة طالما الدوري المحلي لم ينتهي، كاف أما أن يعتمد معايير إتحاد الكرة المصري أو يرفضها ويطلب تطبيق المعيار الثاني بإرسال أسماء الأندية المشاركة في الموسم الماضي دون الإخلال بحصة الإتحاد الوطني في المشاركات للمسابقات الأفريقية للأندية أو أن يضع حل مؤقت بالانتظار لحين نهاية المسابقة المحلية في 30 أغسطس لمعرفة الترتيب النهائي ، خاصة بعد تأجيل الأدوار التمهيدية لمنتصف سبتمبر والأدوار الأولي للمسابقات إلي منتصف أكتوبر وعدم تحديد موعد رسمي حتي الآن بموعد قرعة الأدوار التمهيدية لكلا البطولتين دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.