إصابات الأهلي بين كارثة الأجازات وسط الموسم وتحمل ما فوق طاقة البشر (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - فتحت الإصابات المتكررة للاعبي الأهلي وتدهور الأداء البدني للفريق والذي صاحب نتائج سيئة المجال هو تأثيرات الأحمال التدريبية في الموسم الحالي الذي تعاقب عليه ثلاثة مخططين أحمال.

وبدأ الأهلي الموسم مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومخطط الأحمال كابيلو رانجوجا ومحمد النجار الذي عمل لفترة قصيرة في جهاز سامي قمصان ثم أخيراً بيدرو جيميرايش المدرب الحالي.

وخاض كابيلو المسئولية في الـ 20 شهر من أصل 21 حتى الأن ومنح الفريق خلالها إجازات وصلت مجموعها إلى 75 يوم (شهرين ونصف) بعيداً عن إجازات اليوم الواحد بعد المباريات وهو ما سبب في أزمة كبيرة بين المدير الفني الجنوب أفريقي وإدارة الأهلي بسبب هذه الفلسفة.

ورحل موسيماني وجهازه قبل فترة ضغط مباريات غير مسبوقة ورثها سواريش لتضرب الإصابات الفريق وهو ما علق عليه البرتغالي :" نعاني من ضغط ما فوق طاقة البشر

، فقط نكتفى بالتدريبات الاستشفائية ولا نعمل مع الفريق بدنيا ".

لم يظهر أثر الإجازات في منتصف الموسم وهو ما فتح المجال للتحدث حول أثر فترات التوقف في منتصف الموسم على الأداء البدني للعبين وتفادي الإصابات ، فماذا يقول العلم عن هذا؟

مركز برشلونة للابتكار نشر دارسة للباحث "بيدرو إل فالينزويلا" حول أثر الأجازات على الحالة البدنية للاعبي كرة القدم تحت عنوان "ما هي الآثار التي يمكن أن تحدثها الإجازات على لاعبي كرة القدم؟".

وتناولت الدراسة جانبين ، الأول يتعلق بالإجازات قبل بداية الموسم وهي فترة (عادة ما تكون من 4 إلى 6 أسابيع) والثانية وسط الموسم والتي يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب سلبية كبيرة على أداء لاعبي كرة القدم ، وهو ما يُعرف باسم "عدم التمرين".

وقالت الدراسة إن فقدان القدرات البدنية الناتج عن تقليل أحمال التدريب هو "منع التدريب" حيث وصفت المؤلفات العلمية أن الإيقاف المؤقت للتدريب لعدة أسابيع يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء الرياضيين .

وأجريت دراسة على مجموعة من العدائين ولوحظ أن الذين توقفوا عن التدريب لمدة أسبوعين عانوا من انخفاض في استهلاكهم الأقصى للأكسجين بنسبة 5٪. ، فالفترات القصيرة بدون تدريب يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة لهذا السبب .

المجلة البريطانية للطب الرياضي كان لها أيضاً دراسة ورأياً علمياً في هذا الصدد حيث أجرى الباحثون 12 دراسة على لاعبي كرة القدم والتي أقيمت فترات التوقف أو الإجازات التي استمرت ما بين أسبوعين و 12 أسبوعًا.

وأظهر تحليل هذه الدراسات أن فترات الإجازة المصاحبة لعدم التدريب تؤدي إلى زيادة دهون الجسم وانخفاض استهلاك الأكسجين الأقصى، وانخفاض الأداء في الاختبارات البدنية مثل: القفز العمودي ، والقدرة على أداء العدو السريع.

ولاحظ الباحثون أنه إذا شارك الرياضيون في برنامج تدريبي خلال الإجازات ، فقد حدث توقف كبير في تدهور الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين والقدرة على أداء سباقات السرعة المتكررة مقارنة بالإقلاع عن التدريب تمامًا.

وأكدت الدراسة على العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدثها الإجازات على شكل لاعبي كرة القدم ، مما ينتج عنه آثار سلبية على تكوين الجسم وأدائه ويمكن لهذه التأثيرات بدورها أن تزيد من خطر الإصابة.

وسجلت الدراسة أن معظم البرامج العلمية لمحاولة معالجة أثار عدم التدريب فشلت وبالتالي ، فإن هذه النتائج تشجع على تنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازات وتحسينها لتقليل عواقب عدم التمرين قدر الإمكان ، مما يسمح للرياضيين بالراحة جسديًا وعقليًا.

بروفسيور كارمن بوت كان لها أيضاً دراسة نشرت على موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية حول أثر الحرمان من التدريب أو تقليله وأكدت أنه يعرض اللاعبين للمرض أو الإصابة .

وتعرض الأهلي منذ رحيل موسيماني لـ 14 إصابة مختلفة سواء بين الذين عانوا من إجهاد وأخرين عائدين من الإصابات أو لم يشاركوا مع المدرب السابق باستمرار وجاءت الإصابات موجعة للبعض حيث فقد الفريق رسمياً محمد شريف وعمرو السولية لنهاية الموسم .