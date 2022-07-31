الامارات | بيراميدز يصعد ضد اتحاد الكرة المصري.. «تعرضنا للظلم ولن نتنازل عن حقنا في دوري الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصعد ضد اتحاد الكرة المصري.. «تعرضنا للظلم ولن نتنازل عن حقنا في دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري، أن فريقه لا يشغل باله بأي أمور جانبية تحدث على الساحة، وكل تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب بالكامل على مواجهة الزمالك في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز يوم غد الأثنين على استاد القاهرة الدولي.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد أن تلك المباراة تمثل مرحلة مهمة من المنافسة على اللقب المحلي، ويدرك الجميع أنه لا بديل عن الفوز بها والتركيز على الفوز في باقي المباريات.

وأضاف أن إدارة النادي متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني عقب نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، والنادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته.

وشدد هاني سعيد على أن اتحاد الكرة المصري ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز للمشاركة في كأس الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وإذا لم يحث ذلك ستكون كل الخيارات متاحة أمام النادي للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.

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