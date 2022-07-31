شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مواجهة سان جيرمان ونانت في كأس الأبطال الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، موسمه المحلي، بمواجهة نانت بطل الكأس، مساء اليوم الأحد في مباراة كأس الأبطال الفرنسية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، في تل أبيب.

وتعد هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم في فرنسا، وتقام للمرة الثانية على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرز فيها ليل اللقب على حساب سان جيرمان بالذات (1-0).

ويحمل سان جيرمان، الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب كأس الأبطال الفرنسية برصيد 10 مرات، متقدما على ليون (8)، ورينس وسانت اتيان (5)، فيما يملك نانت ثلاثة ألقاب في 1965 و1999 و2001.

وتميل الأرقام في السنوات الأخيرة لصالح نانت في المواجهات المباشرة، علما بأن الفريقين تبادلا الفوز في الموسم المنصرم، ففاز سان جيرمان 3-1 ليرد له الـ "كاناري" التحية بالنتيجة عينها.

ولكن المواجهات الـ24 في السنوات الـ12 الأخيرة بين الفريقين، كان الفوز فيها حليف سان جيرمان في 21 مناسبة مقابل 3 مرات فقط لنانت، حققها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكان سان جيرمان استعد بشكل مثالي لمواجهة نانت ولانطلاق الموسم الجديد، حيث حقق ثلاثة انتصارات في 3 مباريات خاضها ضمن جولته الاستعدادية في اليابان، على حساب كاوساكي فرونتالي 2-1، وأوراوا ريد دياموندز 3-0، وغامبا أوساكا 6-2.

كشفت تقارير إعلامية، أن انتقال الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز من فريق ليل إلى نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بات في حكم المؤكد.

وذكرت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، أن إدارتي ليل وسان جيرمان توصلتا لاتفاق بشأن إتمام صفقة سانشيز بعد أسابيع طويلة من المفاوضات.

وأشارت إلى أن سان جيرمان اتفق على ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة مع وجود بند إلزامية الشراء بمقابل يزيد عن 10 ملايين يورو.

ولفتت أيضا إلى أن النادي الباريسي سيعلن عن صفقة سانشيز، بشكل رسمي، اليوم الأحد.

وسيصبح سانشيز، رابع لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو، والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاما) من رينس، والمدافع الفرنسي الدولي نوردي موكييلي من لايبزيغ.

أعلن نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادما من غنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو.

وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي ريمس.

وبقي إيتو (29 عاما) الذي تكون في جامعة كاناغاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى غنك في الدرجة البلجيكية الأولى.

وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز إيتو لقبي الدوري والكأس السوبر.

وفي العام التالي، أحرز إيتو لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع غنك في الموسم الماضي بتصدره قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري البلجيكي برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وبموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الياباني (9 أهداف في 36 مباراة دولية)، ويحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

أعلن نادي بريست المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع قلب الدفاع المغربي الدولي أشرف داري لأربع سنوات، قادما من الوداد البيضاوي بطل إفريقيا.

وقال بريست، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، عبر موقعه الرسمي "تعزيز من وزن ثقيل لتشكيلة المدرب ميشال در زاكاريان".

وكان التعاقد الذي قدرته الصحف المغربية بثلاثة ملايين دولار أمريكي، مرتقبا في الأسابيع الماضية، لكنه تباطأ لأسباب إدارية بسبب تأخر حصول المدافع المغربي على تأشيرة دخول فرنسا.



ويتميز داري (23 عاما) بقامته الطويلة (1.88 م) وقدراته في الكرات الهوائية.

واختير داري، أفضل مدافع في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأحرز لقب الدوري المغربي مع فريق طفولته الوداد أعوام 2019 و2021 و2022.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة بريست الحالية تضم أيضا الجزائريين، المهاجم يوسف بلايلي، ولاعب الوسط هاريس بلقبلة.