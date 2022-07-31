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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، موقف النادي البافاري من تعزيز صفوفه بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يكشف موقف النادي البافاري من تعزيز صفوفه بمهاجم جديد

وزعمت العديد من التقارير أن البايرن ما زال يعمل على ضم مهاجم جديد هذا الصيف، لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل حديثا لنادي برشلونة، وحتى أن بعض التقارير روجت لاسم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال للفريق البافاري.

ولكن أوليفر كان، نفى كل هذه الأنباء بشكل قاطع، حيث قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن نوقع مع أي مهاجم جديد.. ليس هناك أي نقاش حول هذا الأمر، إنه أمر مستحيل".

وأكمل الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "لدينا خيارات في الهجوم بالقائمة الحالية للفريق الحالي.. هناك جوشوا زيركزي، وتشوبو موتينغ، بالإضافة إلى الشاب ماتيس تيل".

وتعاقد البايرن هذا الصيف، مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي، الدولي المغربي نصير مزراوي، وراين خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تيل من رين.

أحرز السنغالي ساديو ماني، أول أهدافه الرسمية مع بايرن ميونخ، أمس السبت، ليساهم في تتويج النادي البافاري بكأس السوبر الألماني على حساب لايبزيغ (5-3).

وسجل ماني، المنضم هذا الصيف للبايرن قادما من ليفربول، الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة على طبق من ذهب من زميله سيرج غنابري، ليضع الكرة بسهولة في الشباك، في الدقيقة 31.



وقبل هدف الأمس، نجح ماني الذي فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مؤخرا، في التسجيل في المباراتين الإعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

وكان ماني، انتقل لبايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، بعد أن قضى ستة مواسم ناجحة مع النادي الإنجليزي، سجل خلالها 120 هدفا وصنع 48.



أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع المغربي آدم أزنو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل البالغ 17 عاما.

وأوضح بايرن في بيان في وقت سابق أنه ضم أزنو البالغ 16 عاما بعقد طويل الآمد، وفي المستقبل قد يتنافس مع ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي.



ويعمل بايرن حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، ولكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول، فمن المتوقع أن ينضم أزنو في البداية إلى فريق الشباب.

وقال يوخين ساوير، مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ: "آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد".

ومن المقرر أن ينتقل أزنو المنحدر من عائلة مغربية، إلى مدرسة في ميونخ.

وقال أزنو: "سعيد للغاية بشأن هذا الانتقال، وتمكيني من مواصلة تعليمي في هذا النادي العظيم".

ولم يدل البافاري بأي تفاصيل بشأن سعر الصفقة الخاصة بآدم أزنو حتى الآن.

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تل قادما من رين.

ولم يعلن البايرن مدة العقد ولم يكشف عن رسوم الانتقال، لكن مجلة "كيكر" الألمانية، قالت إن النادي الألماني سدد 15 مليون يورو مقدما، والباقي (15 مليون يورو أخرى) مشروط بالمشاركات والإنجازات.



وقال جوليان ناغيلسمان، مدرب البايرن، خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي "إن ماتيس تل لاعب شاب موهوب للغاية، يمكنه اللعب في العديد من المراكز، في قلب الهجوم أو الجناح المهاجم. إنه سريع للغاية وقوي. آمل أن يتأقلم سريعا مع الفريق. وأن يتمكن من إحراز بعض الأهداف ".

وأشار ناغيلسمان إلى أن ماتيس تل لن يكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الذي انتقل إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان ماتيس تل، البالغ من العمر 17 عاما، مرتبطا مع رين بعقد حتى عام 2024.