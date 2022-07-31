شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة محمد حمص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والدة اللاعب محمد حمص نجم الاسماعيلى السابق، إلى مسجد الجمعية الشرعية بالاسماعيلية بعد أن وافتها المنية صباح اليوم .

ورحلت صباح اليوم، الأحد، والدة محمد حمص، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ومن المقرر أن يقام العزاء فى شارع طنطا والمدارس.

وتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بخالص التعازي فى وفاة والدة محمد حمص المدرب العام الحالى للفريق.

محمد حمص هو كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الاسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924 .



صلاة الجنازة



تشييع الجثمان 2