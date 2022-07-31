شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الزمالك ينهى صفقة مهدى مبارك مقابل مليون و400 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تطور سريع للأحداث فى صفقة انتقال مهدى مبارك لاعب خط وسط الفتح الرباطى المغربى لنادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق.

قال موقع " le360 " سبورت المغربى نقلا عن مصدر مطلع داخل الفتح الرباطى أكد أن المفاوضات مع نادى الزمالك تسير فى الاتجاه الصحيح مرجحا أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .

أشار الموقع إلى أن قيمة صفقة انتقال المهدي مبارك لفريق الزمالك تقارب القيمة المالية التي كان انتقل بها حميد حميد أحداد من الدفاع الجديدي لنفس الفريق وبلغت حينها مليون و400 الف دولار .

وأضاف الموقع أن الصفقة تم الحسم فيها بشكل شبه نهائي، خاصة بعد موافقة جمال سلامي، مدرب الفريق الرباطي، الذي أبدى تفهمه أن اللاعب الشاب يطمح لتحسين مستواه الاجتماعي والرياضي، خاصة أن الزمالك يعتبر واحدا من أكبر الأندية الأفريقية.

ويلعب مبارك البالغ من العمر 21 عاماً فى صفوف الفتح الرباطى منذ عام 2020، حيث قدم مستوى واعداً وخاض 32 مباراة فى كل المسابقات.

كانت تقارير صحفية قد كشفت أن نادى فيوتشر دخل فى مفاوضات جادة مع مهدى مبارك بخلاف عرضا من الترجى التونسى فضلا عن وجود محادثات جادة من الوداد والرجاء فضلا عن عرضا غير رسميا من نادي الأهلي القطري للحصول على خدمات.