شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى البطولة العربية لشباب الملاكمة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل غدا، الاثنين، الوفود المشاركة فى البطولة العربية للملاكمة للشباب، التى تستضيفها مصر فى المركز الأوليمبي بدءاً من الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

ويجرى الكشف الطبى والأوزان الثلاثاء قبل خوض الأدوار التمهيدية بينما تقام مراسم القرعة واجتماع الحكام غدا الاثنين.

من جهته، كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تنظيم دورة دولية للحكام و المدربين على هامش البطولة. وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.