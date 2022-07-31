شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يرسم خطة مواجهة الزمالك من بوابة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بمواجهة الزمالك أمام فيوتشر التى جمعتهما مساء الخميس الماضي، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، من أجل رسم خطة مواجهة الغد.

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك فى التاسعة مساء غد الاثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وحرص تاكيس جونياس على مشاهدة مواجهة الزمالك وفيوتشر الأخيرة حتي يتمكن من رسم خطة مباراة الغد، لاسيما أن تاكيس جونياس منح لاعبيه تعليمات بمراقبة مفاتيح لعب الزمالك رقابة لصيقة لتقليل خطورتهم.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.