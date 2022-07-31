شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد جلال لاعب الطائرة: هوايتى السفر ومطربى المفضل تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو أحمد جلال لاعب الكرة الطائرة فى نادى بتروجت.



احمد جلال

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر.

بتدخل المطبخ؟

لا مليش فى المطبخ قوى.

إيه الأكلة التى تفضلها؟

بحب أكلات كتير.

من نجمك المفضل؟

كريستيانو رونالدو.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.



لاعب الكرة الطائرة

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طيار.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

آسر ياسين.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.