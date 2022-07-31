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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، مباراة مرتقبة بين منتخبي مصر والمغرب في قمة الدور ربع النهائي.

ما هو موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العرب للشباب؟

وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي بعد عبور دور المجموعات، حيث احتلت 6 منها المراكز الأولى وهي السعودية والأردن والجزائر ومصر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى أفضل وصيفين وهما اليمن وفلسطين.



واستطاع المنتخب المصري حجز بطاقة تأهله في المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متفوقا على عمان والصومال.

في المقابل، تأهل المنتخب المغربي باعتلاء صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ6 نقاط، وحل بعده منتخبا فلسطين والسودان.

يتلقي المنتخب المصري مع شقيقه المغربي في ثالث لقاءات الدور ربع النهائي، مساء يوم الأحد 31 يوليو/ تموز 2022.

موعد مباراة مصر والمغرب هو السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات كأس العرب للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وتنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية 1 والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية ونايل سبورت المصرية وقناتي دبي وأبوظبي الرياضية بالإضافة إلى الكأس القطرية.



يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، للكشف هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، خلفا للمخضرم شوقي غريب.

وكان الاتحاد المصري وجه الشكر في وقت سابق لشوقي غريب، والذي قاد "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو الأخيرة حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام البرازيل.



وكشفت تقارير صحفية عن توصل اتحاد الكرة المصري لاتفاق مع البرازيلي روجيرو ريس ميكالي، لقيادة منتخب مصر الأولمبى خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي مجدي عبدالغني، عن أن الاتحاد المصري أتم الاتفاق مع روجيرو ميكالي ليصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي المصري.



وأكد موقع "في الجول" المصري أيضا أن ميكالي سيرافقه 2 مساعدين ومخطط أحمال في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح عبدالغني أن المدرب البرازيلي من المقرر أن يصل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لتوقيع عقود تدريب منتخب مصر الأولمبى.

من هو روجيرو ميكالي؟

ماريو روجيرو ريس ميكالي من مواليد 28 مارس/ آذار 1969، ومعروف باسم روجيرو ميكالي، وهو مدرب برازيلي محترف لكرة القدم ولاعب سابق.

في عام 2015 تولى تدريب منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عامًا قبل أيام قليلة من كأس العالم، وقدم أداء جيدا ونجح في الوصول للنهائي لكنه خسر على يد صربيا.

تم اختياره أيضا بعد ذلك لتدريب منتخب البرازيل الأوليمبى، ونجح في بناء فريق قوي من الشباب مطعم بنجوم عالمية على غرار نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، وجابرييل جيسوس لاعب أرسنال حاليا، وفاز بذهبية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.



لكن ميكالي فشل لاحقا في الوصول لكأس العالم لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمنتخب الأصغر سنًا، لتتم إقالته ويعود إلى أتلتيكو مينيرو كمدرب للفريق الأول في 2017

كذلك وقعت إدارة نادي الهلال السعودي عقدا مع ميكالي، يتولى بموجبه قيادة فريق كرة القدم لدرجة الشباب تحت 19 عاما، خلفا لمواطنه كارلوس أمادو.

اقترب المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، من العمل مجددا في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتولى جاريدو مسؤولية الأهلي في صيف 2014، ولكنه أقيل بعد أشهر قليلة بعد خروج الفريق مبكرا من دوري أبطال إفريقيا.



وتوج جاريدو مع الأهلي بلقبي السوبر المصري وكأس الكونفدرالية أواخر عام 2014، قبل إقالته في 3 مايو/ أيار 2015.

وبعد 7 سنوات من رحيله عن "القلعة الحمراء"، يبدو أن جاريدو في طريق العودة مجددا إلى مصر، حسب تصريحات كريم خيرت وكيل أعماله.

وأكد خيرت في تصريحات لموقع "في الجول" المصري أن جاريدو توصل لاتفاق مع مسؤولي اتحاد الكرة المحلي لتدريب المنتخب الأولمبي، ويتبقى فقط توقيع العقود.

وأوضح أن التعاقد مدته عامين حتى أولمبياد باريس 2024، وسيحضر مدرب الأهلي الأسبق برفقة اثنين مساعدين من إسبانيا.

ولفت المصدر إلى أن "جاريدو فضّل العرض المصري على عرض آخر تلقاه من أحد الأندية الأمريكية".

اللافت إلى أن تجربة الأهلي المصري أبقت جاريدو في الملاعب العربية لأكثر من 5 سنوات كاملة، حيث تنقل بين أندية الاتفاق السعودي والرجاء والوداد المغربيين والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي.