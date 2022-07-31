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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق النجم المصري محمد صلاح، إنجازا فريدا، بعد فوزه مع فريقه ليفربول، بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي (3-1)، أمس السبت.

النجم المصري محمد صلاح يحقق إنجازا فريدا

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وسجل المصري بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز داروين نونيز الهدف الثالث، ليتوج ليفربول بأول ألقابه في الموسم الجديد.



وأكمل صلاح بهذا الإنجاز، كل الألقاب الممكنة مع ليفربول، بعدما سبق له وأن فاز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وتوج معه هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات، وجدد مؤخرا عقده مع الفريق حتى العام 2025.

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفتقد للغاية زميله السابق في "الريدز"، الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونيخ.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي عشية مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة غدا السبت في كأس الدرع الخيرية: "لقد فزت تقريبا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني (زميلي) أرنولد بذلك بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".



وتابع: "نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي".

وعن الوافد الجديد على ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، قال صلاح: "أنا متحمس للغاية وأريد اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد بعضنا البعض فيما مضى".

وعن زميله السابق ماني، قال صلاح: "رحل ساديو، سأفتقده كثيرا، لقد قدم مواسما رائعة مع ليفربول لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف".

وأتم: "أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. نحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين حول كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع مؤخرا على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى عام 2025.

وكان الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد حذر لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين امس السبت ضمن كأس الدرع الخيرية.



وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، محذرا لاعبيه من صلاح: "أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته".

وأكمل المدرب الإسباني "سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد".



تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني لعام 2022، والمقدمة من منظمة Ethnicity Awards البريطانية.

وأعلنت المنظمة، الثلاثاء، عن القائمة المختصرة المرشحة للجائزة، باحتوائها على محمد صلاح، إلى جانب: لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعدائين البريطانيين محمد فرح وأليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب إفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينجيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس.



وتمنح الجائزة عن طريق تصويت الجماهير، وسيقام حفل توزيع الجائزة يوم 27 أكتوبر.

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بمحمد صلاح، والذي يعد أكثر المهاجمين تميزا في العالم.

وكان صلاح قد وقع على عقد طويل الأمد مع الريدز، منذ أسابيع، ليقرر الاستمرار مع الفريق الذي انضم إليه عام 2017.

وتوج محمد صلاح بجوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفا، في مسابقة البريميرليغ للموسم الماضي، وتوج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.