بعد ضمان المركز الثاني في يوليو.. بيراميدز يعلن تمسكه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي بيراميدز تمسكه بالمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد ضمانه إنهائه في المركز الثاني خلال شهر يوليو الجاري.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن فريق الكرة لا يشغل باله بأي أمور جانبية تحدث على الساحة، وكل تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب بالكامل على مباراة الزمالك في الجولة 27 للدوري الممتاز، والتي تمثل مرحلة مهمة من المنافسة على اللقب المحلي، ويدرك الجميع أنه لا بديل عن الفوز بها والتركيز على الفوز في باقي المباريات.

وأشار سعيد إلى أن إدارة النادي متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وأضاف المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، مؤكداً أن النادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته.

وشدد هاني سعيد على أن اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للكاف، وإلا فإن النادي كل الخيارات متاحة أمامه للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" مشاركة الزمالك والأهلي بدوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية وذلك بعد اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري، بينما طلب بيراميدز اعتماد المشاركين في البطولة الأفريقية وفقاً للنتائج حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يشعر بوجود أزمة في مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، بسبب مطالبة نادي بيراميدز بالمشاركة في بطولة دوري الأبطال بدلاً من الكونفدرالية لاحتلاله المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد: "شامم ريحة أزمة في مشاركة الأهلي بدوري الأبطال بسبب اعتراض بيراميدز، لا يوجد تأكيد أو أي جديد في الأمر ولكن شامم ريحة أزمة بعد التعادل أمام المقاولون العرب خاصة أنه لو فاز على الإسماعيلي في مباراته المؤجلة سيكون بيراميدز متفوقًا على الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة".