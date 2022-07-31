شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المقاولون والأهلى على المائدة الفنية لـ على ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات السابقة للمقاولون العرب فى الدوري العام، وآخرها مواجهة المقاولون والأهلي، التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعود محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، لتدعيم صفوف فريقه فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، والتي كانت سبباً فى غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك والتي انتهت بخسارة فيوتشر بهدف نظيف.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف، في مباراة الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون باستاد السلام قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

واشتعلت معركة المربع الذهبي بين عدة فرق، حيث مازال فيوتشر يهيمن على المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي من خلفة فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.