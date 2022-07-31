شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد عبد القادر وصلاح محسن من المشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى الأهلي "أحمد عبد القادر وصلاح محسن" لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، لتحديد موقفهما من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، بعدما تعرض الثنائي لإصابة فى مباراة المقاولون العرب أمس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن أحمد عبد القادر اشتكى من آلام مباغتة فى العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بعد عدة دقائق من انطلاق مباراة المقاولون التى أقيمت أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري وانتهى بالتعادل السلبي.

وأوضح طبيب الأهلى أن إصابة اللاعب ستتحدد وفقاً للأشعة ليتم تحديد موقفه من التدريبات الجماعية أو برنامج التأهيل وفقاً للإصابة.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة عن طبيعة إصابة صلاح محسن قائلاً، "شعر بعدم ارتياح وآلام فى العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله خلال مباراة المقاولون العرب".

وأوضح طبيب الأهلى أن الجهاز الفني فضل استبدال صلاح محسن لتجنب تفاقم الإصابة، وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.