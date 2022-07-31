شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة المقبلة للزمالك وبيراميدز، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة ولا تقبل القسمة على اثنين.

ويدخل الزمالك مباراة بيراميدز متربعاً على عرش مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز فى 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، في وجود باقة من كبار نجوم التحليل.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يجهز يوسف أسامة نبيه

أصبح يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك جاهزًا لمواجهة بيراميدز بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية التى لحقت به مؤخرا، وخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الماضية من أجل التعافي من إصابته، قبل أن يظهر فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال، وأصبح يوسف أسامة لائقاً من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات مع الزمالك، وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

الزمالك وبيراميدز .. حكم يوناني لإدارة المباراة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اختيار اليونانى أناستاسيوس تاسوس سيديروبولوس حكما لمباراة الزمالك و بيراميدز فى الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غداً الاثنين.